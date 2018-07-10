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Судебные приставы арестовали у ярославца двухкомнатную квартиру
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Судебные приставы арестовали у ярославца двухкомнатную квартиру 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
В Ярославле судебные приставы арестовали у мужчины двухкомнатную квартиру за многомиллионные долги.
В течение длительного времени он не отдавал деньги своей знакомой. Также ярославец не платил за электроэнергию, другие коммунальные услуги, а также не вносил взносы в садоводческом товариществе. Так, он накопил долг в три миллиона рублей.
Поскольку мужчина не собирался закрывать долги, приставы арестовали его квартиру на улице Труфанова. Её оценили в два миллиона рублей. Если ярославец не будет платить, то его имущество уйдет с молотка.
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