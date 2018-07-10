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Концертмейстера Михайловского театра из-за велосипеда задержала полиция
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Концертмейстера Михайловского театра из-за велосипеда задержала полиция 

Пятый канал 15 часов назад
Фото: Пятый канал
В Петербурге концертмейстеру Михайловского театра Александру Смирнову пришлось не только пропустить репетицию, но и провести ночь в полиции из-за отсутствия документов на велосипед. Вместе с ним за решеткой оказался и его адвокат, который по мнению стражей порядка, мешал им исполнять их обязанности. Процесс задержания был снят на видео и позже появился в интернете.
Как пояснил Пятому каналу адвокат Павел Маркасов в официальном письменном комментарии, Смирнова остановил патруль ППС на Сенной площади для проверки документов. Полицейские потребовали предъявить им паспорт и документы на велосипед. Ни того, ни другого у артиста при себе не оказалось. Объяснения, что он опаздывает на репетицию и подведет большой коллектив, если не приедет вовремя, на стражей порядка не подействовали. В результате какое-то время спустя паспорт привезла Смирнову супруга. А вот документа на старый велосипед, как оказалось, не существует в природе, по этой причине стражи порядка решили забрать нарушителя в отделение.
В это время на место подоспел вызванный по телефону адвокат задержанного. Дальнейшее записывалось на камеру. На записи видно, что никакие доводы защитника не поколебали решимость полицейских расследовать это преступление до конца. А отсутствие письменного соглашение между задержанным и адвокатом, похоже, их в этом намерении утвердило. Возможности заключить таковое они не дали и попросту забрали всех в отделение для дальнейшего разбирательства. При этом удостоверение адвоката у Маркасова изъяли, после чего защищать музыканта он уже не мог.
Поутру оба предстали перед судом. По словам адвоката, в протоколе основанием задержания Александра Смирнова была указана нецензурная брань. Суд признал его виновным, но прекратил дело на основании малозначительности. Самого Павла Маркасова признали виновным в неповиновении законному требования сотрудника полиции и оштрафовали на 1000 рублей.
Решения суда адвокат намерен обжаловать. Однако сам факт задержания и Александра Смирнова, и его адвоката, по мнению Маркасова, «требует оценки Прокуратурой, Адвокатской палатой и гражданским обществом».
Ранее Пятый канал публиковал видео с камеры наблюдения, на котором двое в форме сотрудников ППС угрожают пистолетами петербуржцу.
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