Концертмейстера Михайловского театра из-за велосипеда задержала полиция

Петербурге концертмейстеру Михайловского театра Александру Смирнову пришлось не только пропустить репетицию, но и провести ночь в полиции из-за отсутствия документов на велосипед. Вместе с ним за решеткой оказался и его адвокат, который по мнению стражей порядка, мешал им исполнять их обязанности. Процесс задержания был снят на видео и позже появился в интернете.

Как пояснил Пятому каналу адвокат Павел Маркасов в официальном письменном комментарии, Смирнова остановил патруль ППС на Сенной площади для проверки документов. Полицейские потребовали предъявить им паспорт и документы на велосипед. Ни того, ни другого у артиста при себе не оказалось. Объяснения, что он опаздывает на репетицию и подведет большой коллектив, если не приедет вовремя, на стражей порядка не подействовали. В результате какое-то время спустя паспорт привезла Смирнову супруга. А вот документа на старый велосипед, как оказалось, не существует в природе, по этой причине стражи порядка решили забрать нарушителя в отделение.

В это время на место подоспел вызванный по телефону адвокат задержанного. Дальнейшее записывалось на камеру. На записи видно, что никакие доводы защитника не поколебали решимость полицейских расследовать это преступление до конца. А отсутствие письменного соглашение между задержанным и адвокатом, похоже, их в этом намерении утвердило. Возможности заключить таковое они не дали и попросту забрали всех в отделение для дальнейшего разбирательства. При этом удостоверение адвоката у Маркасова изъяли, после чего защищать музыканта он уже не мог.

Поутру оба предстали перед судом. По словам адвоката, в протоколе основанием задержания Александра Смирнова была указана нецензурная брань. Суд признал его виновным, но прекратил дело на основании малозначительности. Самого Павла Маркасова признали виновным в неповиновении законному требования сотрудника полиции и оштрафовали на 1000 рублей.

Решения суда адвокат намерен обжаловать. Однако сам факт задержания и Александра Смирнова, и его адвоката, по мнению Маркасова, «требует оценки Прокуратурой , Адвокатской палатой и гражданским обществом».

Ранее Пятый канал публиковал видео с камеры наблюдения, на котором двое в форме сотрудников ППС угрожают пистолетами петербуржцу.