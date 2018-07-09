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Начальник тыла МВД по Карачаево‐Черкесии ищут из‐за 22 млн рублей
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Начальник тыла МВД по Карачаево‐Черкесии ищут из‐за 22 млн рублей 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Начальник тыла МВД РФ по Карачаево‐Черкесии Мухтар Пхешхов объявлен в розыск в связи с расследованием уголовного дела по факту хищения более 22 миллионов рублей при закупке земельного участка, а также здания для нужд регионального подразделения УФМС РФ. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по республике.
Кроме того, по данным следствия, в период с мая по декабря 2016 года Пхешхов использовал свое служебное положение, чтобы вступить с сговор с двумя жителями республики Билялем Джанибековым и Али Анчоковым с целью хищения бюджетных средств.
«В результате преступной деятельности похищены денежные средства в размере более 22 млн рублей, что является особо крупным размером», — говорится в сообщении.
Джанибекову уже было предъявлено обвинение. А вот Аночкову удалось скрыться от следователей, в результате чего его также объявили в федеральный розыск.
Ранее сообщалось, что Левона Саргсяна, брата бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, преследуют по делу о «незаконном обогащении».
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