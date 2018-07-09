Экс-глава совета директоров банка «Советский» арестован заочно 

Мосгорсуд вынес решение о заочном аресте бывшего главы совета директоров банка «Советский» Станислава Митрушина.
"Суд заочно избрал в отношении Митрушина С. В. меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве", — цитирует ТАСС представителя пресс-службы суда.
По данным агентства, обвиняемого объявят в международный розыск.
В начале июля Центробанк заявил об отзыве лицензии у банка «Советский». Агентство по страхованию вкладов проведет конкурс по отбору банка-приобретателя части имущества и обязательств банка «Советский». Выплата страхового возмещения индивидуальным предпринимателям начнется не позднее 17 июля.