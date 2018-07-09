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Суд заочно арестовал экс-главу «Советского» банка
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Мосгорсуд заочно арестовал экс-главу «Советского» банка 

Вести.Ru 17 часов назад
Фото: ТАСС
Станислав Митрушин заочно арестован по решению Мосгорсуда. Экс-глава совета директоров банка "Советский" обвиняется в мошенничестве.
3 июля лицензию у банка "Советский" отозвал Центробанк России, напоминает ТАСС. У входившего в топ-200 российского банка размер собственных средств снизился ниже минимального значения уставного капитала. В феврале 2018 года Центробанк утвердил план санации банка "Советский" через Фонд консолидации банковского сектора.
Митрушин будет объявлен в международный розыск по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России ("Мошенничество в особо крупном размере").
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Комментарии  Ещё 17 источников 
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