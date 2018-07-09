Труп пропавшего рыбака обнаружили в Коми 

Около деревни Сыспи (республика Коми) в реке Вычегда местные жители обнаружили лодку с мертвым 57‐летним рыбаком, который пропал в последних числах июня. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональные СМИ.
Уточняется, что рыболов мог захлебнуться по собственной неаккуратности. Когда мужчину нашли, его голова находилась в воде. Ввиду отсутствия факта преступления уголовное дело не будет возбуждено.
6 июля в республике Башкортостан майор полиции Владислав Князев спас 82‐летнего жителя деревни Кондаковка (Бирский район), который едва не утонул. Пенсионер провел в воде около трех часов.