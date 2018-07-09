Труп пропавшего рыбака обнаружили в Коми

Около деревни Сыспи ( республика Коми ) в реке Вычегда местные жители обнаружили лодку с мертвым 57‐летним рыбаком, который пропал в последних числах июня. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональные СМИ.

Уточняется, что рыболов мог захлебнуться по собственной неаккуратности. Когда мужчину нашли, его голова находилась в воде. Ввиду отсутствия факта преступления уголовное дело не будет возбуждено.