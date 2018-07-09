Суд арестовал лишенного статуса адвоката за попытку вымогательства

Мытищинский городской суд Подмосковья арестовал на два месяца лишенного статуса адвоката юриста Эльмана Пашаева, обвиненного в вымогательстве. Об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражей Business FM сообщил его адвокат Евгений Корчаго

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил Пашаева в СИЗО на два месяца», — сказал он, отметив, что фигурант считает решение незаконным и будет обжаловать его в Мособлсуде.

Как ранее сообщала радиостанция Business FM, Пашаев был задержан 5 июля по подозрению в вымогательстве. На следующий день суд отложил на двое суток, до 8 июля, рассмотрение ходатайства о его аресте.

Пашаеву предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 163 УК РФ — вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере. Подробности уголовного дела неизвестны.

По данным с сайта адвокатской палаты Москвы, ранее Пашаев был дважды лишен статуса адвоката.

Евгений Корчаго считает уголовное дело в отношении юриста провокацией и утверждает, что Пашаев располагает доказательством своей невиновности — некой аудиозаписью, которую он уже передал следствию.