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Суд арестовал лишенного статуса адвоката за попытку вымогательства
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Суд арестовал лишенного статуса адвоката за попытку вымогательства 

BFM.RU 18 часов назад
Мытищинский городской суд Подмосковья арестовал на два месяца лишенного статуса адвоката юриста Эльмана Пашаева, обвиненного в вымогательстве. Об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражей Business FM сообщил его адвокат Евгений Корчаго.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил Пашаева в СИЗО на два месяца», — сказал он, отметив, что фигурант считает решение незаконным и будет обжаловать его в Мособлсуде.
Как ранее сообщала радиостанция Business FM, Пашаев был задержан 5 июля по подозрению в вымогательстве. На следующий день суд отложил на двое суток, до 8 июля, рассмотрение ходатайства о его аресте.
Пашаеву предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 163 УК РФ — вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере. Подробности уголовного дела неизвестны.
По данным с сайта адвокатской палаты Москвы, ранее Пашаев был дважды лишен статуса адвоката.
Евгений Корчаго считает уголовное дело в отношении юриста провокацией и утверждает, что Пашаев располагает доказательством своей невиновности — некой аудиозаписью, которую он уже передал следствию.
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