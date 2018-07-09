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Бастрыкин: по делу о пожаре в ТЦ в Кемерово в ближайшее время предъявят обвинение
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Бастрыкин: по делу о пожаре в ТЦ в Кемерово в ближайшее время предъявят обвинение 

Газета.Ru 18 часов назад
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин провел встречу с пострадавшими и родственниками погибших в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, в ходе которой заявил, что семерым фигурантам по этому делу в ближайшее время будет предъявлено обвинение в окончательной редакции, передает РИА «Новости».
"Семерым фигурантам, Георгию Соболеву, Надежде Судденок, Юлии Богдановой, Игорю Полозиненко, Александру Никитину, Сергею Антюшину, Сергею Генину, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, в ближайшее время будет предъявлено обвинение в окончательной редакции. После этого они смогут приступить к ознакомлению с делом", — сказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По ее словам, в ходе встречи Бастрыкин также отметил, что сам процесс расследования обстоятельств произошедшего будет продолжаться, пока «самые мельчайшие подробности не станут доподлинно очевидными».
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