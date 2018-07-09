Ещё
В Коврове за коррупцию осуждена экс-директор муниципальной гостиницы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Коврове за коррупцию осуждена экс-директор муниципальной гостиницы 

АиФ Владимир 18 часов назад
Фото: АиФ Владимир
Ковровский городской суд вынес приговорил бывшего генерального директора ОАО «Гостиница Ковров» к двум годам лишения свободы условно, сообщает прокуратура Владимирской области.
С 2013 по 2017 годы основным учредителем ОАО являлся ковровский городской совет народных депутатов. В связи с этим гостиница имеет статус муниципальной.
Суд установил, что обвиняемая на руководящей должности на протяжении нескольких лет присваивала вверенные ей деньги. Для этого подготавливались документы, на основании которых генеральный директор незаконно получала премии.
Также сообщается, что обвиняемая оформила с собственной дочерью фиктивные трудовые отношения. Ковровская городская прокуратура установила, что дочь руководителя фактически не работала в гостинице, а начисленную ей зарплату и другие выплаты получала осужденная.
По данным следствия, с 2013 по 2016 годы было похищено более 750 тысяч рублей. Женщина признала свою вину и частично возместила ущерб. Удовлетворен иск потерпевшей стороны в размере 652 тысяч рублей.
АиФ Владимир: последние новости
В Гороховце пожилой мужчина подал в полицию ложное заявление на внука Жителя Владимирской области осудят за убийство 16-летней девушки В Киржаче директор завода не заплатил налоги на 20 млн рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог230
Россия установила космический рекорд175
Украина предложила России ядерную сделку83
Российского «Охотника» назвали выдумкой58
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки107
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение