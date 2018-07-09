В Коврове за коррупцию осуждена экс-директор муниципальной гостиницы

Ковровский городской суд вынес приговорил бывшего генерального директора ОАО «Гостиница Ковров» к двум годам лишения свободы условно, сообщает прокуратура Владимирской области

С 2013 по 2017 годы основным учредителем ОАО являлся ковровский городской совет народных депутатов. В связи с этим гостиница имеет статус муниципальной.

Суд установил, что обвиняемая на руководящей должности на протяжении нескольких лет присваивала вверенные ей деньги. Для этого подготавливались документы, на основании которых генеральный директор незаконно получала премии.

Также сообщается, что обвиняемая оформила с собственной дочерью фиктивные трудовые отношения. Ковровская городская прокуратура установила, что дочь руководителя фактически не работала в гостинице, а начисленную ей зарплату и другие выплаты получала осужденная.

По данным следствия, с 2013 по 2016 годы было похищено более 750 тысяч рублей. Женщина признала свою вину и частично возместила ущерб. Удовлетворен иск потерпевшей стороны в размере 652 тысяч рублей.