Сына заместителя начальника Левобережной налоговой инспекции подозревают в мошенничестве 

По данным «Вести-Воронеж», речь идет об Игоре Пенкине.
Сыну заместителя начальника Левобережной налоговой инспекции предъявлено обвинение и возбуждено уголовное дело. По версии правоохранителей, он обещал, так сказать, «решить проблему» компании, которая из-за претензий налогового органа не могла сдать отчетность. Свои услуги он оценил в 600 тысяч рублей и был задержан при получении денег. А в отношении его матери началась служебная проверка, по результатам которой она может лишиться должности. Ранее в Воронежской области начальницу налоговой службы заподозрили в коррупции после помощи зятю.