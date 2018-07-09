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СК продолжит тщательный анализ всех обстоятельств пожара в «Зимней вишне»
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СК продолжит тщательный анализ всех обстоятельств пожара в «Зимней вишне» 

ТАСС 18 часов назад
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ будет продолжать расследование пожара, пока каждый виновный не будет привлечен к ответственности. Как сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, в этом родственников погибших заверил председатель СК Александр Бастрыкин на встрече в Кемерове.
"Сам процесс расследования всех обстоятельств трагедии будет продолжаться до тех пор, пока самые мельчайшие подробности не станут доподлинно очевидными, а каждый причастный к гибели людей не ответит по закону", — процитировала Петренко Бастрыкина.
Глава СК выслушал просьбы родственников погибших, основная часть которых касалась оценки действий сотрудников службы пожаротушения, а также должностных лиц, контролировавших порядок эксплуатации здания. «Глава ведомства заверил, что следственная группа продолжит тщательный анализ всех связанных с трагедией обстоятельствам, в том числе не останется без должного внимания вопрос организации эвакуации и квалификации производивших ее людей», — сообщила Петренко.
Пожар в торгово-развлекательном «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. В результате трагедии погибли 60 человек, в том числе несколько десятков детей, пострадали 79 человек, из них 27 детей. Пожар возник на четвертом, последнем этаже центра. Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: 109 ("Причинение смерти по неосторожности"), 219 ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
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