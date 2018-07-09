СК продолжит тщательный анализ всех обстоятельств пожара в «Зимней вишне»

"Сам процесс расследования всех обстоятельств трагедии будет продолжаться до тех пор, пока самые мельчайшие подробности не станут доподлинно очевидными, а каждый причастный к гибели людей не ответит по закону", — процитировала Петренко Бастрыкина.

Глава СК выслушал просьбы родственников погибших, основная часть которых касалась оценки действий сотрудников службы пожаротушения, а также должностных лиц, контролировавших порядок эксплуатации здания. «Глава ведомства заверил, что следственная группа продолжит тщательный анализ всех связанных с трагедией обстоятельствам, в том числе не останется без должного внимания вопрос организации эвакуации и квалификации производивших ее людей», — сообщила Петренко.