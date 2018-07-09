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Глава СК потребовал оградить потерпевших по делу «Зимней вишни» от давления СМИ и соцсетей
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Глава СК потребовал оградить потерпевших по делу «Зимней вишни» от давления СМИ и соцсетей 

ТАСС 18 часов назад
Фото: sibnovosti.ru
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал оградить потерпевших и свидетелей по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове от давления СМИ и соцсетей. Как сообщили в СК, это прозвучало на совещании со следственной группой в Кемерове.
"Помимо ряда конкретных поручений по дальнейшей организации следственных действий Александр Бастрыкин в связи с обращением родственников погибших поручил подчиненным принять все законные меры для исключения фактов давления на свидетелей и потерпевших, в том числе посредством СМИ и социальных сетей", — сообщили в СК.
В свою очередь, отметили в СК, «высокого уважения заслуживает активная позиция потерпевших, которые не сдаются и пытаются добиться справедливости, намереваясь пойти в суд и поддержать позицию следствия, которое ходатайствует об аресте начальника службы пожаротушения Андрея Бурсина».
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта, в результате погибли 60 человек.
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