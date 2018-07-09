Полиция проверяет информацию об избиении депутата в Самаре

Полиция проводит проверку по факту сообщения депутата Самарского района Самары и члена регионального штаба Объединенного народного фронта (ОНФ) Аркадия Лазарева о его избиении пьяным сотрудником правоохранительных органов.

Как заявил Лазарев на своей странице в соцсети «Вконтакте», вечером 7 июля на выходе из фан-зоны на площади Куйбышева в Самаре его толкнул пьяный сотрудник правоохранительных органов. В ответ на просьбу депутата представиться полицейский, по словам Лазарева, начал вести себя неадекватно, а затем избил его.

Как пишет Лазарев, он находится в самарской больнице имени Пирогова, при этом его пытаются привлечь к ответственности по статье Кодекса об административных правонарушениях о неповиновении законному требованию сотрудника полиции.