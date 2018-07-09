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Полиция проверяет информацию об избиении депутата в Самаре
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Полиция проверяет информацию об избиении депутата в Самаре 

Вести.Ru 18 часов назад
Полиция проводит проверку по факту сообщения депутата Самарского района Самары и члена регионального штаба Объединенного народного фронта (ОНФ) Аркадия Лазарева о его избиении пьяным сотрудником правоохранительных органов.
Как заявил Лазарев на своей странице в соцсети «Вконтакте», вечером 7 июля на выходе из фан-зоны на площади Куйбышева в Самаре его толкнул пьяный сотрудник правоохранительных органов. В ответ на просьбу депутата представиться полицейский, по словам Лазарева, начал вести себя неадекватно, а затем избил его.
Как пишет Лазарев, он находится в самарской больнице имени Пирогова, при этом его пытаются привлечь к ответственности по статье Кодекса об административных правонарушениях о неповиновении законному требованию сотрудника полиции.
Правоохранительные органы ведут проверку версии Лазарева, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального главка МВД. Если вина сотрудника полиции подтвердится, его уволят из органов по дискредитирующим основаниям и привлекут к ответственности в соответствии с законодательством. Руководителей полицейского в этом случае подвергнут дисциплинарному взысканию.
В пресс-службах Следственного комитета и прокуратуры рассказали, что заявлений от Лазарева в эти ведомства не поступало.
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