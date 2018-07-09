Французы случайно убили кричавшего «Аллах Акбар» мужчину

Неизвестный мужчина с железным прутом попытался напасть на жителей небольшой коммуны Вик-сюр-Эн на севере Франции утром в понедельник, 9 июля. Об этом сообщает C News.

По словам одного из очевидцев, мужчина в возрасте около 30 лет сначала крушил припаркованные на улице автомобили. Затем он перепрыгнул через ворота одного из домов и начал ломиться в дверь с криками «Аллах Акбар!» («Бог велик»). Он потратил на это несколько минут, однако не смог попасть внутрь, после чего вернулся на улицу и начал колотить прутом по знакам.

В это время на место происшествия приехали полицейские. Мужчина отказался сдаться, и они применили против него электрошоковые пистолеты. После трех выстрелов он упал на землю. Когда стражи порядка подошли к нему, оказалось, что мужчине плохо. Несмотря на оказанную помощь, он умер.

«У меня сложилось впечатление, что он был ненормальным. Он кричал, был в истерике», — сообщил один из жителей. Как рассказал очевидец Courrier picard, нападавший был похож на разъяренного зверя и как будто находился под воздействием наркотиков.

При этом, по данным издания, мужчина был вооружен ножом. Отмечается, что он не был известен полиции. Его личность и мотив устанавливаются.