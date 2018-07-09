СК объявил в розыск начальника тыла МВД по Карачаево-Черкесии

"В ходе расследования уголовного дела в отношении двух жителей КЧР Биляла Джанибекова и Али Анчокова по факту хищения бюджетных средств посредством приобретения по завышенной цене объектов недвижимости для размещения подразделений Управления ФМС России по региону, СК РФ по КЧР установлена причастность к совершению преступления начальника тыла регионального МВД России Мухтара Пхешхова", — говорится в тексте официального сообщения

Отмечается, что на данный момент сотрудниками правоохранительных органов был задержан Джанибеков, Анчоков и Пхешхов были объявлены в розыск.