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Фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне» предъявят окончательное обвинение
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Фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне» предъявят окончательное обвинение 

РИА Новости 18 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин на встрече с потерпевшими и родственниками погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово заявил, что в ближайшее время семерым обвиняемым по этому делу будет предъявлено обвинение в окончательной редакции, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Ранее сообщалось, что фигурантами уголовного дела о ЧП в «Зимней вишне» стали 10 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, руководителей областного МЧС, а также ответственных за пожарную сигнализацию в здании и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они арестованы.
"Семерым фигурантам, Георгию Соболеву, Надежде Судденок, Юлии Богдановой, Игорю Полозиненко, Александру Никитину, Сергею Антюшину, Сергею Генину, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, в ближайшее время будет предъявлено обвинение в окончательной редакции. После этого они смогут приступить к ознакомлению с делом", — рассказала Петренко.
Также на встрече Бастрыкин подчеркнул, что «сам процесс расследования всех обстоятельств трагедии будет продолжаться до тех пор, пока самые мельчайшие подробности не станут доподлинно очевидными, а каждый причастный к гибели людей не ответит по закону».
Пожар в четырехэтажном ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта, в результате погибли 60 человек, большинство из которых дети.
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