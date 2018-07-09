Фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне» предъявят окончательное обвинение

Ранее сообщалось, что фигурантами уголовного дела о ЧП в «Зимней вишне» стали 10 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, руководителей областного МЧС , а также ответственных за пожарную сигнализацию в здании и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они арестованы.

Также на встрече Бастрыкин подчеркнул, что «сам процесс расследования всех обстоятельств трагедии будет продолжаться до тех пор, пока самые мельчайшие подробности не станут доподлинно очевидными, а каждый причастный к гибели людей не ответит по закону».

Пожар в четырехэтажном ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта, в результате погибли 60 человек, большинство из которых дети.