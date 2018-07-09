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Жительница Вологодской области зарезала сожителя в День семьи, любви и верности
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Жительница Вологодской области зарезала сожителя в День семьи, любви и верности 

360tv.ru 18 часов назад
8 июля в Великом Устюге (Вологодская область) местная жительница во время ссоры зарезала 42‐летнего сожителя. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс‐службу регионального СК.
В день семьи, любви и верности женщина накинулась на возлюбленного с ножом и ударила его один раз в грудь. По какой причине это произошло, установить не удалось. По пути в больницу мужчина скончался. Женщину задержали. Отмечается, что это не первый случай, когда она хватается за нож, но в прошлый раз раненный остался жив.
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