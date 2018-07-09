Жительница Вологодской области зарезала сожителя в День семьи, любви и верности

8 июля в Великом Устюге ( Вологодская область ) местная жительница во время ссоры зарезала 42‐летнего сожителя. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс‐службу регионального СК.

В день семьи, любви и верности женщина накинулась на возлюбленного с ножом и ударила его один раз в грудь. По какой причине это произошло, установить не удалось. По пути в больницу мужчина скончался. Женщину задержали. Отмечается, что это не первый случай, когда она хватается за нож, но в прошлый раз раненный остался жив.