Ростовчанку будут судить за участие в разбойных нападениях

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области , горожанке инкриминируется ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

По версии следствия, обвиняемая и четверо ее знакомых знакомились в интернете с молодыми людьми, назначали встречу в безлюдных местах, где, угрожая потерпевшим пневматическими автоматами, похищали у них имущество и деньги.

Установлено, что от действий злоумышленников пострадали четыре человека.

Сообщается, что ростовчанка долгое время скрывалась от следствия. Ее знакомые осуждены в 2017 году.