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Ростовчанку будут судить за участие в разбойных нападениях
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Ростовчанку будут судить за участие в разбойных нападениях 

АиФ Ростов 18 часов назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, горожанке инкриминируется ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).
По версии следствия, обвиняемая и четверо ее знакомых знакомились в интернете с молодыми людьми, назначали встречу в безлюдных местах, где, угрожая потерпевшим пневматическими автоматами, похищали у них имущество и деньги.
Установлено, что от действий злоумышленников пострадали четыре человека.
Сообщается, что ростовчанка долгое время скрывалась от следствия. Ее знакомые осуждены в 2017 году.
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