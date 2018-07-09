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Покушение на мэра в Азербайджане: задержаны 12 человек
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Покушение на мэра в Азербайджане: задержаны 12 человек 

Вести.Ru 17 минут назад
В Азербайджане в рамках уголовного дела о покушении на мэра города Гянджи Эльмара Велиева задержаны еще 11 подозреваемых. Покушение произошло вечером 3 июля, Велиев был ранен и теперь находится на лечении. Также был ранен охранник мэра.
Исполнитель покушения — уроженец Гянджи Юнис Сафаров — был задержан правоохранителями на месте преступления, передает "Интерфакс". Среди 11 других подозреваемых, задержанных к этому моменту, семеро — жители Гянджи, остальные проживают в других городах Азербайджана.
Согласно совместному заявлению пресс-служб Генпрокуратуры, МВД и Службы Госбезопасности Азербайджана, Юнис Сафаров — гражданин России, который в 2016 году восемь месяцев проживал в городе Гум в Иране, а также вместе с гражданином Азербайджана Расимом Асадовым прошел боевую подготовку в рядах вооруженных формирований на территории Сирии.
Гянджи — второй по величине город Азербайджана. Следствие квалифицировало действия Сафарова как целенаправленный и запланированный террористический акт. По версии правоохранителей, основной целью данного теракта было установление в Азербайджане исламского государства, управляемого законами шариата.
Для этого Сафаров планировал убийство нескольких государственных чиновников для создания в республике ажиотажа, хаоса и страха с конечной целью насильственного захвата власти.
Сообщается, что Сафаров подготовил видеообращение от имени организации «Мусульманское единство» и распространил его среди своих единомышленников за рубежом. Его должны были распространить на территории Азербайджана, если бы теракт в Гяндже удался.
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