Покушение на мэра в Азербайджане: задержаны 12 человек

Азербайджане в рамках уголовного дела о покушении на мэра города Гянджи Эльмара Велиева задержаны еще 11 подозреваемых. Покушение произошло вечером 3 июля, Велиев был ранен и теперь находится на лечении. Также был ранен охранник мэра.

Исполнитель покушения — уроженец Гянджи Юнис Сафаров — был задержан правоохранителями на месте преступления, передает "Интерфакс" . Среди 11 других подозреваемых, задержанных к этому моменту, семеро — жители Гянджи, остальные проживают в других городах Азербайджана.

Согласно совместному заявлению пресс-служб Генпрокуратуры МВД и Службы Госбезопасности Азербайджана, Юнис Сафаров — гражданин России , который в 2016 году восемь месяцев проживал в городе Гум в Иране , а также вместе с гражданином Азербайджана Расимом Асадовым прошел боевую подготовку в рядах вооруженных формирований на территории Сирии

Гянджи — второй по величине город Азербайджана. Следствие квалифицировало действия Сафарова как целенаправленный и запланированный террористический акт. По версии правоохранителей, основной целью данного теракта было установление в Азербайджане исламского государства, управляемого законами шариата.

Для этого Сафаров планировал убийство нескольких государственных чиновников для создания в республике ажиотажа, хаоса и страха с конечной целью насильственного захвата власти.

Сообщается, что Сафаров подготовил видеообращение от имени организации «Мусульманское единство» и распространил его среди своих единомышленников за рубежом. Его должны были распространить на территории Азербайджана, если бы теракт в Гяндже удался.