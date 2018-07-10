Во время беспорядков на западе Азербайджана убиты двое полицейских

В Гяндже полиция пресекла несанкционированный митинг. Демонстранты выступали в поддержку задержанных по делу о покушении на мэра города Эльмара Велиева.

"В ходе несанкционированного митинга в результате ударов колото-режущими предметами убиты замначальника главного управления полиции города Гянджи Ильгар Балакишиев и замначальника Низамнской районной полиции Самад Аббасов. Задержаны 40 человек, возбуждено уголовное дело", — сообщили в пресс-службе.