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Во время беспорядков на западе Азербайджана убиты двое полицейских
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Во время беспорядков на западе Азербайджана убиты двое полицейских 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Во время беспорядков в городе Гяндже на западе Азербайджана убиты двое полицейских, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД страны.
В Гяндже полиция пресекла несанкционированный митинг. Демонстранты выступали в поддержку задержанных по делу о покушении на мэра города Эльмара Велиева.
"В ходе несанкционированного митинга в результате ударов колото-режущими предметами убиты замначальника главного управления полиции города Гянджи Ильгар Балакишиев и замначальника Низамнской районной полиции Самад Аббасов. Задержаны 40 человек, возбуждено уголовное дело", — сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Армения и Азербайджан обсудят в Брюсселе карабахский конфликт.
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