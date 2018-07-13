В Азербайджане задержали участников беспорядков

На западе Азербайджана задержали 11 участников беспорядков

Одиннадцать участников беспорядков в городе Гяндже на западе Азербайджане , где ранее произошло вооруженное нападение на главу города, задержаны, говорится в совместном заявлении МВД генпрокуратуры и службы госбезопасности Азербайджана.

Во вторник МВД Азербайджана сообщило, что полиция пресекла несанкционированный митинг в городе Гянджа, около 40 человек задержаны, во время стычки погибли двое полицейских. Митингующие выступали в поддержку задержанных по делу о покушении на главу города Эльмара Велиева. Генпрокуратура возбудила уголовное дело.

"Задержаны 11 участников преступления, один из них был ликвидирован", — отмечается в заявлении.

Ранее власти Азербайджана сообщили, что глава исполнительной власти Гянджи (второго по величине города республики) и его телохранитель Гасым Ашбазов пострадали в результате нападения. Подозреваемый в совершении преступления 35-летний гражданин России Юнис Сафаров был задержан сотрудниками полиции на месте.