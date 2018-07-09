В Азербайджане задержали 12 человек в связи с покушением на главу города

МВД БАКУ , 9 июл — РИА Новости Азербайджана сообщило в понедельник об аресте 12 человек в связи с вооруженным нападением на главу исполнительной власти города Гянджа Эльмара Велиева.

Ранее власти Азербайджана сообщили, что глава исполнительной власти Гянджи (второго по величине города республики) и его телохранитель Гасым Ашбазов пострадали в результате нападения. Подозреваемый в совершении преступления 35-летний гражданин России Юнис Сафаров был задержан сотрудниками полиции на месте. Было возбуждено уголовное дело, создана следственно-оперативная группа, правоохранительные органы квалифицировали случившееся как «заранее спланированный теракт с целью создания в стране ажиотажа, хаоса и паники и, в конечном итоге, организации насильственного захвата власти». Расследование взял под личный контроль президент Азербайджана.

"В связи с покушением на главу исполнительной власти города Гянджа Эльмара Велиева в отношении 12 человек была избрана мера пресечения в виде ареста. Наряду с Юнисом Сафаровым были задержаны 11 человек", — сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, все они — мужчины, граждане Азербайджана.