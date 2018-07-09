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Приговор по делу об убийстве на кладбище вынесен в Ростове-на-Дону
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Приговор по делу об убийстве на кладбище вынесен в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 19 часов назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, по обвинению в преступлении осуждены два человека.
Суд установил, что обвиняемые познакомились с потерпевшим в Белокалитвинском районе, в ходе внезапно возникшей ссоры вывезли на автомобиле на кладбище, где жестоко избили, от чего тот скончался.
После этого один из подельников похитил вещи убитого.
Суд приговорил одного из сообщников к 15 годам и трем месяцам колонии строгого режима, другого — к 14 годам лишения свободы в аналогичной колонии.
Приговор еще не вступил в законную силу.
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