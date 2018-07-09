Приговор по делу об убийстве на кладбище вынесен в Ростове-на-Дону

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области , по обвинению в преступлении осуждены два человека.

Суд установил, что обвиняемые познакомились с потерпевшим в Белокалитвинском районе, в ходе внезапно возникшей ссоры вывезли на автомобиле на кладбище, где жестоко избили, от чего тот скончался.

После этого один из подельников похитил вещи убитого.

Суд приговорил одного из сообщников к 15 годам и трем месяцам колонии строгого режима , другого — к 14 годам лишения свободы в аналогичной колонии.

Приговор еще не вступил в законную силу.