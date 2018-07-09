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В Саратовской области вернули муниципальные земли, украденные экс-главой Марксовского района
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В Саратовской области вернули муниципальные земли, украденные экс-главой Марксовского района 

САРАТОВ24 18 часов назад
Фото: САРАТОВ24
В Саратовской области власти вернули земли, незаконно переданные в частные руки бывшим главой Марксовского района Олегом Тополем. Речь идёт об участке на территории Зоркинского муниципального образования площадью 53 284 квадратных метра. Генеральной прокуратурой было определено, что он продан родственнику Тополя всего лишь за 14 тысяч рублей. Также в аренду на 49 лет был сдан участок площадью 35 002 квадратных метра. Немалая часть земли была украдена из владений Волгоградского водохранилища.
Марксовский суд признал передачу земель незаконной и постановил вернуть её в руки государства. Но на этом история Олега Тополя не заканчивается. Были выявлены и другие махинации с имуществом государства. В сумме ущерб государству, нанесённый его действиями, составил 65 миллионов рублей.
Напомним, Олег Тополь был задержан ещё в январе 2017 года. Следствие ведётся до сих пор. Подсудимого обвиняют также во взятничестве и превышении должностыми полномочиями. Было возбуждено шесть уголовных дел.
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