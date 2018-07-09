Ещё
Жителя перми будут судить за интимную переписку и детскую порнографию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителя перми будут судить за интимную переписку и детскую порнографию 

АиФ Пермь 20 часов назад
Фото: АиФ Пермь
40-летний пермяк ответит в суде за сексуальное насилие над детьми и распространение порнографии.
Следователи Дзержинского следственного отдела Перми завершили расследование уголовного дела. Мужчину обвиняют в совершении пяти преступлений по статье «Насильственные действия сексуального характера» в отношении детей одного преступления по статье «Оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».
Как рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Прикамью, в 2015-2017 годах обвиняемый находил на сайтах знакомств девочек, которым не исполнилось ещё и 14 лет. Мужчина вступал в переписку с детьми, отправляя интимные послания, совершая тем самым в отношении них насильственные действия сексуального характера. Кроме этого, обвиняемый направил одному из пользователей сайта знакомств фотографии с порнографическими изображениями несовершеннолетних.
В ближайшее время пермяк предстанет перед судом.
АиФ Пермь: последние новости
На суд по делу об избиении DJ Smash в Пермь приехал Тимати В Перми будут судить иностранца, который насиловал пермячек Жительницу Добрянки осудили за убийство во время домашнего ареста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог231
Россия установила космический рекорд229
Украина предложила России ядерную сделку71
Российского «Охотника» назвали выдумкой63
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки102
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение