Жителя перми будут судить за интимную переписку и детскую порнографию

40-летний пермяк ответит в суде за сексуальное насилие над детьми и распространение порнографии.

Следователи Дзержинского следственного отдела Перми завершили расследование уголовного дела. Мужчину обвиняют в совершении пяти преступлений по статье «Насильственные действия сексуального характера» в отношении детей одного преступления по статье «Оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».

Как рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Прикамью, в 2015-2017 годах обвиняемый находил на сайтах знакомств девочек, которым не исполнилось ещё и 14 лет. Мужчина вступал в переписку с детьми, отправляя интимные послания, совершая тем самым в отношении них насильственные действия сексуального характера. Кроме этого, обвиняемый направил одному из пользователей сайта знакомств фотографии с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

В ближайшее время пермяк предстанет перед судом.