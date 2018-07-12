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В СК РФ: подозреваемым в убийстве в Псебае в августе предъявят обвинение
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В СК РФ: подозреваемым в убийстве в Псебае в августе предъявят обвинение 

АиФ — Юг 6 часов назад
Фото: АиФ – Юг
В Главном СУ СК России идет расследование уголовного дела в отношении Максима Бондаренко и Савелия Никифорова. Их обвиняют в убийстве Натальи Дмитриевой, которое было совершено в мае 2018 года в поселке Псебай Краснодарского края. Его характеризовала особая жестокость, сопряженная с насильственными действиями сексуального характера.
Следствием были изучены все обстоятельства и приняты все меры к сбору доказательств виновности Бондаренко и Никифорова в совершенном преступлении.
В настоящее время завершается производство стационарных психолого-психиатрических экспертиз подозреваемых. Их провели эксперты «Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского» Минздрава России.
С учетом экспертных заключений и собранных доказательств следствие планирует предъявить обвинения Бондаренко и Никифорову в окончательной редакции в августе 2018 года.
Напомним, преступление было совершено 13 мая в поселке Псебай. С особой жестокостью убили мать пятерых детей Наталью Дмитриеву. Резонансное дело под свой контроль взял СК РФ.
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