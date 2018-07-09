«Тайна следствия» по делу об убийстве женщины в Псебае, или почему в поселке опять назревает общественный бунт

Последнего и вовсе могли арестовать ещё за несколько дней до трагедии, совсем за другую историю. Тогда в Псебай молодой человек, скорее всего и не приехал бы.

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Первый мог быть причастен и к совершению иных противоправных действий, но к ответственности не привлекался ввиду наличия фактов коррупции в муниципальной правоохранительной системе.

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В этом месяце, кстати, должен истечь срок содержания под стражей, избранный в отношении обоих на время следствия, то есть суду предстоит вынести решение относительно дальнейшей меры пресечения. По логике вещей, срок содержания под стражей должны продлить, так как расследование дела по истечению двух месяцев всё ещё не завершено.

Дело находится в производстве центрального аппарата следственного управления следственного комитета РФ . И после того, как оно туда попало, люди, добивавшиеся во всей этой истории справедливости, перестали понимать, что дальше происходит вокруг случившегося.

Все это и многое другое вызывает крайнюю степень негодования у жителей поселка, которые ещё в самом начале остались небезучастны к случившемуся горю. В этой же связи громкое убийство обрастает множеством слухов, в том числе, порочащих честь и достоинство убитой, её семьи и т.д. В итоге в Псебае практически назревают общественные волнения. По масштабам они вряд ли будут менее серьезным, чем в самом начале истории.

Тогда местным властям волнения удалось локализовать в ходе элементарной встречи с гражданами, на которой сотрудники полиции, прокуратуры , следственных органов и местные власти просто разъяснили общественности, большая часть из которой, естественно не имеет юридического образования, все дальнейшие мероприятия, которые будут в рамках расследования уголовного дела.

Сейчас на фоне случившегося в этой истории информационного голода слухи и порочащая информация как снежный ком нарастают в социальных сетях и сети Интернет в целом. Так, например, граждане открыто призывают чуть ли не устроить самосуд над подозреваемыми и даже членами их семей. Созданы целые сообщества, в которых пользователи обвиняют родственников покойной в бездействии, решают дальнейшую судьбу детей убитой, высказывают предположения, что женщина могла спровоцировать совершение в отношении неё противоправных деяний своим поведением и многое другое. Между жителями Псебая в этой связи уже начинают происходить даже личные конфликты. Родственники покойной приняли решение обратиться в правоохранительные органы с целью привлечения к ответственности в рамках уголовного дела лиц, из числа неустановленного круга, распространяющих данную информацию.

Предварительное следствие по делу не окончено: то ли в связи с постоянным пополнением дополнительными эпизодами, требующими проведения проверочных мероприятий, то ли по какой-либо другой причине.

В этой связи назревает и недоверие к правоохранительным органам.

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На основании существующего понятия «тайны следствия» потерпевших, подозреваемых и лиц, официально представляющих их интересы обязали подписать документы о неразглашении обстоятельств предварительного следствия.

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Никто из официальных лиц не называет конкретных сроков его завершения. Уже озвучено и то, что впоследствии рассматривать материалы уголовного дела в суде с большей долей вероятности будут в закрытом режиме.

Как это и почему, представители общественности естественно не понимают.

Потерпевшие, не в полной мере осознающие понятия процессуальных действия и сроков, уже обеспокоены вопросами заявления ходатайства о возмещении морального ущерба и т.д.

В итоге резонанс вокруг трагедии, шокировавшей поселок, возникший информационный вакуум, незнание норм УК и УПК, естественно наводят общественность на мысли о том, что справедливости в этой истории добиться не удастся.

В этой связи с целью недопущения общественных волнений весьма логичным было бы проведение очередного «общественного схода граждан», на котором необходимо предоставить исчерпывающие разъяснения процессуальных процедур, успокоить людей и элементарно заверить их в том, что расследование идет в рамках действующего законодательства.

Подобную инициативу, как правило, проявляют чиновники. В случае с Псебаем это может быть или временно исполняющий обязанности главы сельского поселения или руководитель Мостовского района.

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Видят ли чиновники целесообразным проведение подобного мероприятия, если оно до сих пор не состоялось — вопрос, отнюдь не риторический, а требующий ответа.