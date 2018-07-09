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В Бугульме экс-начальник отдела по вопросам миграции приговорен к штрафу в 3,5 млн
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В Бугульме экс-начальник отдела по вопросам миграции приговорен к штрафу в 3,5 млн 

Казанский репортер 20 часов назад
Фото: Казанский репортер
На 3,5 миллиона рублей решением суда оштрафован бывший начальник отдела по вопросам миграции МВД России по Бугульминскому району РТ. В прокуратуре сообщили, что он обвинялся в получении взяток на общую сумму 260 тысяч рублей. Следствие доказало в суде, что фигурант в период с июня по сентябрь 2017 года выдал семи иностранцам направления на медицинское освидетельствование. Форма была необходима для получения разрешения на временное проживание в России. Направления, как отмечено в материалах дела, он выдавал за вознаграждение. Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 290 УК России. Помимо штрафа суд запретил фигуранту в течение трех лет замещать должности на государственной службе в правоохранительных органах, если они связаны с представлением власти, несут административно-хозяйственную функцию или относятся к организационно-распорядительной деятельности. Свою вину экс-глава отдела не признал. Приговор в законную силу не вступил.
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