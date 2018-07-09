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Участник поножовщины на окраине Калуги пойдет под суд
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Участник поножовщины на окраине Калуги пойдет под суд 

Калуга 24 20 часов назад
Фото: Калуга 24
Пресс-служба Следственного управления СКР по Калужской области сообщила о завершении расследования уголовного дела в отношении 28-летнего участника поножовщины на улице Георгия Амелина в Калуге. Гражданину Узбекистана предъявлено обвинение в убийстве. По версии следствия, в ночь на 6 января он познакомился на улице с 56-летним калужанином, который пригласил нового знакомого к себе домой. Мужчины стали выпивать, затем между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого хозяин квартиры получил смертельные ножевые ранения. Все материалы дела переданы в суд.
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