Участник поножовщины на окраине Калуги пойдет под суд 

Пресс-служба Следственного управления СКР по Калужской области сообщила о завершении расследования уголовного дела в отношении 28-летнего участника поножовщины на улице Георгия Амелина в Калуге. Гражданину Узбекистана предъявлено обвинение в убийстве. По версии следствия, в ночь на 6 января он познакомился на улице с 56-летним калужанином, который пригласил нового знакомого к себе домой. Мужчины стали выпивать, затем между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого хозяин квартиры получил смертельные ножевые ранения. Все материалы дела переданы в суд.