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Бывшего костромского полицейского обязали вернуть государству четверть миллиона
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Бывшего костромского полицейского обязали вернуть государству четверть миллиона 

k1news.ru 22 минуты назад
Фото: k1news.ru
Бывшему полицейскому из Костромы придется не только принять условный срок за получение взяток, но и отдать всю сумму взяток в пользу государства. Этого добились в суде правоохранители, сообщает областная прокуратура.
В мае прошлого года командира отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Костроме признали виновным в получении взяток от своих подчиненных. В обмен на деньги он обещал им покровительство, скрывал их нарушения по работе, помогал продвигаться по карьерной лестнице, устроил на работу родственника. Общая сумма взяток составила 225 тысяч рублей.
Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы условно и штрафу в 1 миллион рублей.
По закону, с взяточника могли взыскать всю сумму, которую он получил, и направить ее в пользу государства. Прокурор так и поступил. Он обратился в суд, который удовлетворил его требования. Теперь бывший полицейский отдаст всю сумму полученных взяток.
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