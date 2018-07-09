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Преподавателя самарского политехнического колледжа подозревают в получении взятки
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Преподавателя самарского политехнического колледжа подозревают в получении взятки 

Волга Ньюс 31 минуту назад
По версии следствия, 14 июня женщина получила от студента 12 тыс. руб. за закрытие академической задолженности.
Расследование уголовного дела продолжается.
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