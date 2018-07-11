Новокуйбышевского преподавателя колледжа обвиняют во взяточничестве

По версии следствия, в конце апреля 2018 г. обвиняемая получила от студентки 25 тыс. руб. за проставление экзамена без проверки знаний.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.