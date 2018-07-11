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Новокуйбышевского преподавателя колледжа обвиняют во взяточничестве
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Новокуйбышевского преподавателя колледжа обвиняют во взяточничестве 

Волга Ньюс 11 июля 2018
По версии следствия, в конце апреля 2018 г. обвиняемая получила от студентки 25 тыс. руб. за проставление экзамена без проверки знаний.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
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