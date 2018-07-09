Вторая попытка убийства увенчалась успехом

С подозрением в убийстве задержана 29-летняя жительница Великого Устюга. Девушка ударила ножом в грудь своего 42-летнего сожителя, после бытовой ссоры.

Как выяснило следствие, ранее жительница Великого Устюга уже наносила ножевое ранение своему сожителю и была судима, однако в первый раз мужчина остался жив.

Сейчас женщина задержана по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствием устанавливаются все подробности произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.