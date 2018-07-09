Суд арестовал двоих столичных таксистов за кражу денег у корреспондента BBC

Таганский районный суд санкционировал арест двоих таксистов, подозреваемых в краже денег с карт гражданина Великобритании в центре столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Таганского суда от 9 июля подозреваемым Арамаису Бадаляну и Лендрушу Седракяну избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 7 сентября 2018 г.», — сказали в суде.