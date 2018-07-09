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Суд арестовал двоих столичных таксистов за кражу денег у корреспондента BBC
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Суд арестовал двоих столичных таксистов за кражу денег у корреспондента BBC 

Агентство «Москва» 35 минут назад
Фото: Москва24
Таганский районный суд санкционировал арест двоих таксистов, подозреваемых в краже денег с карт гражданина Великобритании в центре столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе суда.
«Постановлением Таганского суда от 9 июля подозреваемым Арамаису Бадаляну и Лендрушу Седракяну избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 7 сентября 2018 г.», — сказали в суде.
Ранее в полиции сообщили Агентству «Москва», что иностранца обокрали в такси. По словам потерпевшего, он сел в такси и выпил предложенный одним из злоумышленников кофе. Мужчина потерял сознание, проснулся без наличных денег, мобильного телефона и банковских карт. Как выяснилось, подозреваемые сняли деньги потерпевшего при помощи украденных банковских карт. По данному факту было возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемых задержали, они признали вину. Как сообщали СМИ, футбольного обозревателя ВВС из Великобритании усыпили и обокрали в московском такси, общий ущерб составил почти 1 тыс. фунтов.
Агентство «Москва»: последние новости
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