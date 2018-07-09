ЕС ждет изменения закона об Антикоррупционном суде

Об этом говорится в совместном заявлении саммита Украина-ЕС.

Несмотря на то, что лидеры Украины ЕС приветствовали принятие закона о Высшем антикоррупционном суде, они согласились, что действующий президентский закон придется изменить.

«Мы с нетерпением ожидаем быстрого принятия необходимых поправок, гарантирующих его юрисдикцию по апелляции на решения судов первой инстанции», — говорится в декларации.

В ЕС также напомнили президенту Украины об обещании наладить функционирование Антикоррупционного суда до конца 2018 года.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) также ожидает от Украины отмены нормы об апелляции в законе «О Высшем антикоррупционном суде». Создание и запуск Антикоррупционного суда являются главными условиями для получения Украиной очередного транша.