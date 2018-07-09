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ЕС ждет изменения закона об Антикоррупционном суде
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ЕС ждет изменения закона об Антикоррупционном суде 

Украина.ру 46 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом говорится в совместном заявлении саммита Украина-ЕС.
Несмотря на то, что лидеры Украины и ЕС приветствовали принятие закона о Высшем антикоррупционном суде, они согласились, что действующий президентский закон придется изменить.
«Мы с нетерпением ожидаем быстрого принятия необходимых поправок, гарантирующих его юрисдикцию по апелляции на решения судов первой инстанции», — говорится в декларации.
В ЕС также напомнили президенту Украины об обещании наладить функционирование Антикоррупционного суда до конца 2018 года.
Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) также ожидает от Украины отмены нормы об апелляции в законе «О Высшем антикоррупционном суде». Создание и запуск Антикоррупционного суда являются главными условиями для получения Украиной очередного транша.
7 июня Верховная рада приняла закон №7440 о Высшем антикоррупционном суде Украины. В опубликованном законе появилась правка, которая устанавливает, что апелляции по делам НАБУ, которые суды уже рассматривают сейчас, будет рассматриваться в судах общей юрисдикции, а не в Антикоррупционном суде.
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