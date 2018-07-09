Суд отложил заседание по делу бывшего замглавы Курской области 

КУРСК, 9 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Курска перенес заседание по делу бывшего заместителя губернатора Курской области Василия Зубкова, обвиняемого в получении взятки, на 18 июля, сообщили ТАСС в понедельник в приемной судьи. Как уточнил адвокат обвиняемого, рассмотрение дела отложено из-за плохого самочувствия Зубкова.
"Заседание состоится 18 июля", — сообщили в приемной судьи.
По словам Андрея Данькова — адвоката экс-чиновника, очередное заседание суда пришлось перенести из-за плохого самочувствия подсудимого, который 5 июля в здании суда перенес сердечный приступ.
"Сегодня заседание отложено, он [Зубков] не смог участвовать по состоянию здоровья. Я сейчас с ним разговаривал, он говорит, что в СИЗО очень хорошие врачи и к нему приглашали из областной больницы и кардиолога, и ревматолога. Никаких претензий по качеству медицинского обслуживания он не высказывает", — уточнил Даньков, отметив, что 63-летний Зубков имеет ряд хронических заболеваний, связанных, в том числе, с повышенным артериальным давлением.
По версии следствия, в 2015 году Зубков получил взятку в виде недвижимого имущества стоимостью более 1 млн рублей за содействие в получении строительной компанией заключения, необходимого для ввода в эксплуатацию жилого дома, где имелся ряд нарушений.
В конце мая Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в суд уголовное дело бывшего заместителя губернатора Курской области, утвердив обвинительное заключение по статье «Получение взятки в особо крупном размере». В качестве обвиняемых по делу также проходят учредитель ООО «Строительная компания „Своя квартира“ Александр Филимонов — по статье „Дача взятки“, директор этой фирмы Наталья Кретова и бывший заместитель начальника областного казенного учреждения „Противопожарная служба Курской области“ Андрей Занин — по статье „Посредничество во взяточничестве“.