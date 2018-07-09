Суд отложил заседание по делу бывшего замглавы Курской области

КУРСК , 9 июля. / ТАСС /. Ленинский районный суд Курска перенес заседание по делу бывшего заместителя губернатора Курской области Василия Зубкова , обвиняемого в получении взятки, на 18 июля, сообщили ТАСС в понедельник в приемной судьи. Как уточнил адвокат обвиняемого, рассмотрение дела отложено из-за плохого самочувствия Зубкова.

"Заседание состоится 18 июля", — сообщили в приемной судьи.

По словам Андрея Данькова — адвоката экс-чиновника, очередное заседание суда пришлось перенести из-за плохого самочувствия подсудимого, который 5 июля в здании суда перенес сердечный приступ.

"Сегодня заседание отложено, он [Зубков] не смог участвовать по состоянию здоровья. Я сейчас с ним разговаривал, он говорит, что в СИЗО очень хорошие врачи и к нему приглашали из областной больницы и кардиолога, и ревматолога. Никаких претензий по качеству медицинского обслуживания он не высказывает", — уточнил Даньков, отметив, что 63-летний Зубков имеет ряд хронических заболеваний, связанных, в том числе, с повышенным артериальным давлением.

По версии следствия, в 2015 году Зубков получил взятку в виде недвижимого имущества стоимостью более 1 млн рублей за содействие в получении строительной компанией заключения, необходимого для ввода в эксплуатацию жилого дома, где имелся ряд нарушений.