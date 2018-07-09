Иностранец получил колото-резаное ранение. Злоумышленник задержан

Пострадавшего незамедлительно доставили в больницу.

К сотрудникам патрульно-постовой службы, проезжавшим на служебной автомашине по улице Родчельской, подбежал мужчина, который оказался иностранцем. Он сообщил, что отдыхал в баре, где у него возник конфликт с другим посетителем заведения. Оппонент в ходе конфликта нанес ему удар ножом, чем причинил колото-резаное ранение.

Пострадавшего незамедлительно доставили в больницу, а злоумышленник задержан сотрудниками уголовного розыска.