Иностранец получил колото-резаное ранение. Злоумышленник задержан 

Пострадавшего незамедлительно доставили в больницу.
К сотрудникам патрульно-постовой службы, проезжавшим на служебной автомашине по улице Родчельской, подбежал мужчина, который оказался иностранцем. Он сообщил, что отдыхал в баре, где у него возник конфликт с другим посетителем заведения. Оппонент в ходе конфликта нанес ему удар ножом, чем причинил колото-резаное ранение.
Пострадавшего незамедлительно доставили в больницу, а злоумышленник задержан сотрудниками уголовного розыска.
— Он доставлен в отдел полиции, где в отношении него проводятся необходимые следственные действия, — рассказывает «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы Управления внутренних дел Центрального округа Анастасия Михайлова.