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Суд подтвердил законность ареста имущества Гамидова
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Суд подтвердил законность ареста имущества Гамидова 

News.ru 19 часов назад
Фото: News.ru
Мосгорсуд не удовлетворил ходатайство защиты семьи Абдусамада Гамидова о снятии ареста с имущества их родственников. Решение Басманного суда, оставлено без изменений.
В ходе заседания, адвокат экс-чиновника Эдуард Исецкий заявил, что часть недвижимого имущества Гамитовых, на которые суд наложил арест не существует.
«Сторона обвинения обратилась в суд с ходатайством о наложении ареста на ряд якобы жилых домов и домовладений, располагающихся в городе Махачкале. Мы выехали по этим адресам после того, как нам представили постановление суда о наложении ареста на имущество и, проведя осмотр данных участков, обнаружили что там давно уже болото, заросли деревья которые растут по возрасту уже лет пять-десять. Там, естественно, давно уже нет никаких домов, но у нас как всегда… сказание о Китеже», — рассказал адвокат после заседания.
В доказательство своих слов, адвокат предоставил фотографии своей экскурсии.
Александр Мартьянов, news.ru  Александр Мартьянов, news.ru  Александр Мартьянов, news.ru  Каким образом следствие могло найти на данных участках дома и приобщить их к делу непонятно. В прочем, предоставленные адвокатом материалы суд принял к рассмотрению, а сам адвокат заявил, что сегодняшнее решения суда будет обжаловано в конституционном порядке.
В марте суд арестовал более 15 объектов недвижимости экс-чиновника и его окружения: земельные участки, жилые дома и квартиры в Дагестане и других регионах Северного Кавказа. Имущество принадлежит отцу, брату, сестре, племянникам и бывшей жене Гамидова.
Гамидову инкриминируется совершение двух эпизодов мошенничества, а также предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ). Обвиняемые были задержаны 5 февраля этого года при проведении следственных мероприятий во взаимодействии с ФСБ России.
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