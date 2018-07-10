Ещё
Экс-чиновника из Пенсионного фонда признали виновным и освободили в зале суда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-чиновника из Пенсионного фонда признали виновным и освободили в зале суда 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Московский районный суд Северной столицы признал бывшего начальника отдела капитального строительства и ремонта Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Евгения Баранова виновным в хищении имущества.
Суд установил, что в августе 2015 года Евгений Баранов предложил руководителю компании-подрядчика содействие в заключении государственного контракта на капитальный ремонт здания Пенсионного фонда за вознаграждение в виде установки в своей квартире системы кондиционирования и вентиляции воздуха, стоимостью более 373 тыс. рублей. Бывшего чиновника признали виновным по ч.3 ст.159 УК РФ и приговорили к 1 году 8 месяцам колонии общего режима.
Однако суд учел, что Евгений Баранов находился под стражей с 27 октября 2016 года, поэтому его освободили в зале суда в связи с отбытием наказания. «Мера пресечения изменена на подписку о невыезде до вступления приговора в силу», — пояснили в суде.
АСН-Инфо: последние новости
По данным Генпрокуратуры, в России не больше 40 тыс. обманутых дольщиков С 1 июля в России подорожают коммунальные услуги Повышение НДС отразится на рынке жилищного строительства
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог224
Россия установила космический рекорд229
Российского «Охотника» назвали выдумкой66
Украина предложила России ядерную сделку51
Тест: Знаете военную технику СССР?
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение