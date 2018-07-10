Экс-чиновника из Пенсионного фонда признали виновным и освободили в зале суда

Ленинградской области Московский районный суд Северной столицы признал бывшего начальника отдела капитального строительства и ремонта Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу Евгения Баранова виновным в хищении имущества.

Суд установил, что в августе 2015 года Евгений Баранов предложил руководителю компании-подрядчика содействие в заключении государственного контракта на капитальный ремонт здания Пенсионного фонда за вознаграждение в виде установки в своей квартире системы кондиционирования и вентиляции воздуха, стоимостью более 373 тыс. рублей. Бывшего чиновника признали виновным по ч.3 ст.159 УК РФ и приговорили к 1 году 8 месяцам колонии общего режима

Однако суд учел, что Евгений Баранов находился под стражей с 27 октября 2016 года, поэтому его освободили в зале суда в связи с отбытием наказания. «Мера пресечения изменена на подписку о невыезде до вступления приговора в силу», — пояснили в суде.