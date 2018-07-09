Ещё
Авиадебошира с рейса Анталья — Москва будут судить в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Авиадебошира с рейса Анталья — Москва будут судить в Подмосковье 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Уголовное дело в отношении жителя Подольска, которого обвиняют в хулиганстве на борту самолета, рассмотрит Домодедовский городской суд Подмосковья. Мужчине грозит пять лет тюрьмы.
Согласно материалам дела, пассажир рейса Анталья-Москва авиакомпании «Уральские авиалинии» летел в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался в адрес пассажиров и экипажа воздушного судна.
Также нарушитель ходил по салону самолета и провоцировал окружающих на конфликт. Замечания командира на него не подействовали.
"После прибытия в аэропорт Домодедово дебошир был задержан сотрудниками транспортной полиции", — сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Агентству «Москва».
Уголовное дело возбудили о хулиганстве, совершенном на воздушном транспорте.
Дебоширу грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что российские авиакомпании получили право заносить авиадебоширов в черный список за хулиганство на борту самолета. Это предусмотрено поправками в Гражданский кодекс, КоАП и Воздушный кодекс, которые вступили в силу 4 июня.
Москва24: последние новости
Актер Александр Иншаков опроверг информацию о своем задержании Дело Ламонова перенесли на 19 июля Суд признал законным арест обвиняемого во взяточничестве сотрудника Минобороны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза252
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги27
В России отреагировали на уход Джонсона102
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»76
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев245
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение