Уголовное дело в отношении жителя Подольска, которого обвиняют в хулиганстве на борту самолета, рассмотрит Домодедовский городской суд Подмосковья. Мужчине грозит пять лет тюрьмы.
Согласно материалам дела, пассажир рейса Анталья-Москва авиакомпании «Уральские авиалинии» летел в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался в адрес пассажиров и экипажа воздушного судна.
Также нарушитель ходил по салону самолета и провоцировал окружающих на конфликт. Замечания командира на него не подействовали.
"После прибытия в аэропорт Домодедово дебошир был задержан сотрудниками транспортной полиции", — сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Агентству «Москва».
Уголовное дело возбудили о хулиганстве, совершенном на воздушном транспорте.
Дебоширу грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что российские авиакомпании получили право заносить авиадебоширов в черный список за хулиганство на борту самолета. Это предусмотрено поправками в Гражданский кодекс, КоАП и Воздушный кодекс, которые вступили в силу 4 июня.