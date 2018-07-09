Прокурор чрез суд защитил жилищные права погорельца

Мой Калининград . В Калининградской области прокурором Славского района через суд защищены жилищные права гражданина, чье жилье сгорело и признано непригодным для проживания.

По обращению гражданина прокурором района проведена проверка и установлено, что жилое помещение заявителя сгорело в 1999 году, а лишь в 2017 году было признано непригодным для проживания. Гражданин неоднократно обращался в администрацию округа с заявлениями о предоставлении ему жилого помещения либо по договору социального найма, либо помещения маневренного фонда, однако жильем гражданин обеспечен не был.

В связи с чем, с целью защиты жилищных прав гражданина, прокурор района обратился в суд, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня,

9 июля 2018 года, в прокуратуре Калининградской области.

Судом удовлетворены требования прокурора Славского района об обязании администрации МО «Славский городской округ» предоставить жителю района жилое помещение по договору социального найма из муниципального жилищного фонда в течение 3-х месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение суда в законную силу не вступило.

Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре района.