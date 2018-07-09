Ещё
Прокурор чрез суд защитил жилищные права погорельца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокурор чрез суд защитил жилищные права погорельца 

Мой Калининград 1 час назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининградской области прокурором Славского района через суд защищены жилищные права гражданина, чье жилье сгорело и признано непригодным для проживания.
По обращению гражданина прокурором района проведена проверка и установлено, что жилое помещение заявителя сгорело в 1999 году, а лишь в 2017 году было признано непригодным для проживания. Гражданин неоднократно обращался в администрацию округа с заявлениями о предоставлении ему жилого помещения либо по договору социального найма, либо помещения маневренного фонда, однако жильем гражданин обеспечен не был.
В связи с чем, с целью защиты жилищных прав гражданина, прокурор района обратился в суд, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня,
9 июля 2018 года, в прокуратуре Калининградской области.
Судом удовлетворены требования прокурора Славского района об обязании администрации МО «Славский городской округ» предоставить жителю района жилое помещение по договору социального найма из муниципального жилищного фонда в течение 3-х месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.
Решение суда в законную силу не вступило.
Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре района.
Мой Калининград: последние новости
Отчего в тепловых сетях вода зелёная Управление Роспотребнадзора консультирует туристов OFD.RU объявил о запуске поддержки в мессенджерах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза252
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги27
В России отреагировали на уход Джонсона102
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»76
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев245
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение