Проректор по развитию КНИТУ-КАИ Виктор Гуреев задержан в рамках уголовного дела ГСУ МВД РТ о хищении бюджетных средств, сообщает «Реальное время» со ссылкой на собственные источники. По словам собеседника журналистов, в деле фигурирует сумма в размере около 90 миллионов рублей. Якобы средства были похищены при исполнении контракта. Источник, подтвердивший информацию, по словам журналистов, работает в руководстве вуза. По словам собеседника СМИ, задержание провели накануне вечером. В то же время в МВД РТ информацию пока не прокомментировали. От пресс-службы КНИТУ-КАИ комментарий пока также не последовал.