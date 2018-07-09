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Проректор КНИТУ-КАИ задержан по делу о хищении 90 млн рублей — источник
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Проректор КНИТУ-КАИ задержан по делу о хищении 90 млн рублей — источник 

Казанский репортер 44 минуты назад
Фото: Казанский репортер
Проректор по развитию КНИТУ-КАИ Виктор Гуреев задержан в рамках уголовного дела ГСУ МВД РТ о хищении бюджетных средств, сообщает «Реальное время» со ссылкой на собственные источники. По словам собеседника журналистов, в деле фигурирует сумма в размере около 90 миллионов рублей. Якобы средства были похищены при исполнении контракта. Источник, подтвердивший информацию, по словам журналистов, работает в руководстве вуза. По словам собеседника СМИ, задержание провели накануне вечером. В то же время в МВД РТ информацию пока не прокомментировали. От пресс-службы КНИТУ-КАИ комментарий пока также не последовал.
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