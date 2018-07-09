Ещё
Задержан подозреваемый в жестоком избиении в центре Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Задержан подозреваемый в жестоком избиении в центре Москвы 

360tv.ru 1 час назад
Следователи ГСУ СКР по Москве задержали подозреваемого в жестоком избиении и последующей гибели мужчины, который пытался остановить драку у ресторана в центре Москвы. Сообщение об этом появилось на сайте столичного ведомства.
«По подозрению в совершении указанного преступления (причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть), задержан молодой человек 1997 года рождения», — говорится в сообщении СК.
Конфликт между двумя кампаниями вспыхнул у ресторана на 1-й Тверской-Ямской улице. Там Артур Чебан отмечал день рождения друга. Увидев потасовку, мужчина бросился на улицу разнимать дерущихся. Однако уже через несколько секунд его повалили на землю, после чего один из зачинщиков ударил Артура ногой в лицо. Пострадавший погиб на месте.
В Мурманской области заключенный совершил побег из изолятора временного содержания ради свидания с любимой женщиной. Его задержали в тот момент, когда сбежавший уже садился в такси, чтобы вернуться в тюрьму.
360tv.ru: последние новости
«Никаких проблем». Актер Александр Иншаков рассказал об инциденте с изъятым пистолетом Тимати поддержит DJ Smash в пермском суде Застрелен футболист клуба «Ингушт». Видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза252
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги27
В России отреагировали на уход Джонсона102
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»76
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев245
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение