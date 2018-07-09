Задержан подозреваемый в жестоком избиении в центре Москвы

Следователи ГСУ СКР по Москве задержали подозреваемого в жестоком избиении и последующей гибели мужчины, который пытался остановить драку у ресторана в центре Москвы. Сообщение об этом появилось на сайте столичного ведомства.

«По подозрению в совершении указанного преступления (причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть), задержан молодой человек 1997 года рождения», — говорится в сообщении СК.

Конфликт между двумя кампаниями вспыхнул у ресторана на 1-й Тверской-Ямской улице. Там Артур Чебан отмечал день рождения друга. Увидев потасовку, мужчина бросился на улицу разнимать дерущихся. Однако уже через несколько секунд его повалили на землю, после чего один из зачинщиков ударил Артура ногой в лицо. Пострадавший погиб на месте.