Гонки закончились: мажор из Махачкалы ответит за избиение гаишников

Наглого водителя, который нарушил ПДД, а затем устроил разборки с сотрудниками ГИБДД , удалось привлечь к ответственности только со второй попытки.

Судья приговорил сына бывшего мэра города Мусы Мусаева — Бадрудина к 2,5 годам колонии за оскорбления и применение насилия к представителям власти. Как сообщат ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебного участка, обвинение требовало для Мусаева-младшего пять лет колонии и штраф в размере 30 тыс. рублей, а сторона защиты настаивала на оправдательном приговоре.

Примечательно, что сам Мусаев-младший на судебном заседании не присутствовал. Теперь он объявлен в розыск. Как только молодого человека найдут, он будет заключен под стражу, а затем направлен в колонию для отбывания наказания.

Напомним, это уже вторая попытка привлечь сына чиновника к ответственности. В сентябре 2017 года Бадрудин Мусаев был оправдан по всем пунктам, однако Верховный суд Дагестана впоследствии отменил это решение и вернул дело на повторное рассмотрение.

Сам же инцидент произошел еще в мае 2016 года. По версии следствия, Мусаев-младший управлял автомобилем и грубо нарушил ПДД, после чего вместе со своим пассажиром оскорбил инспекторов ДПС и устроил драку.