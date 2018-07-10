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Гонки закончились: мажор из Махачкалы ответит за избиение гаишников
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Гонки закончились: мажор из Махачкалы ответит за избиение гаишников 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Наглого водителя, который нарушил ПДД, а затем устроил разборки с сотрудниками ГИБДД, удалось привлечь к ответственности только со второй попытки.
Судья приговорил сына бывшего мэра города Мусы Мусаева — Бадрудина к 2,5 годам колонии за оскорбления и применение насилия к представителям власти. Как сообщат ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебного участка, обвинение требовало для Мусаева-младшего пять лет колонии и штраф в размере 30 тыс. рублей, а сторона защиты настаивала на оправдательном приговоре.
Примечательно, что сам Мусаев-младший на судебном заседании не присутствовал. Теперь он объявлен в розыск. Как только молодого человека найдут, он будет заключен под стражу, а затем направлен в колонию для отбывания наказания.
Напомним, это уже вторая попытка привлечь сына чиновника к ответственности. В сентябре 2017 года Бадрудин Мусаев был оправдан по всем пунктам, однако Верховный суд Дагестана впоследствии отменил это решение и вернул дело на повторное рассмотрение.
Сам же инцидент произошел еще в мае 2016 года. По версии следствия, Мусаев-младший управлял автомобилем и грубо нарушил ПДД, после чего вместе со своим пассажиром оскорбил инспекторов ДПС и устроил драку.
Отметим также, что экс-мэр Махачкалы Муса Мусаев занимал должность градоначальника с октября 2015 года по январь 2018 года. Сейчас он находится под следствием по обвинениям в превышении должностных полномочий.
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