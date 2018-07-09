Роковая дама: в Ростове осудят женщину, грабившую на свиданиях кавалеров

Злоумышленница и ее подельники ждут суда в СИЗО

В Ростове перед судом предстанет подозреваемая в серии разбоев. Женщина вместе с четырьмя знакомыми разработала целую преступную схему наживы.

Ростовчанка на сайте знакомств искала мужчин, жаждущих романтических отношений. После недолгой переписки злоумышленница приглашала интернет-знакомых на свидание в безлюдное место.

Но вместо прекрасной дамы ее кавалеров встречали четверо вооруженных автоматами мужчин. Угрожая расправой, они забирали у мужчин деньги и ценности.

Так, в 2016 году злоумышленница написала онлайн-знакомому, что ей 15 лет, после чего назначила ему свидание. Дальше все происходило по отработанной схеме. Тогда добычей подозреваемых стали 120 тысяч рублей.

— Таким же способом в разные периоды времени было совершено еще три преступления. В отличие от подельников, фигурантка углового дела длительное время скрывалась от следствия, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В итоге женщину все же поймали. Материалы уголовного дела передали в суд Первомайского района.