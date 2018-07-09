Вынесен приговор трем жителям Башкирии, убившим почтальона

Верховный суд Башкирии вынес приговор трем сообщникам в возрасте от 29 до 49 лет. Как сообщает прокуратура республики, в зависимости от степени участия их признали виновными в грабеже (ч.2 ст. 161 УК РФ), разбое и пособничестве в его совершении (ч.4 ст. 162, ч.5 ст.33— ч.4 ст. 162 УК РФ), и убийство и пособничество в его совершении (ч.2 ст.105, ч.5 ст.33— ч.2 ст.105 УК РФ).

Установлено, что подсудимые решили напасть на почтальона в Кармаскалинском районе. Они разработали план похищения средств, предназначенных для раздачи пенсий и пособий. Сообщники использовали сведения, которые им дала сотрудница почтового отделения

20 августа 2016 года один из подсудимых стал поджидать почтальона в деревне Разъезд Ибрагимово. Он нанес 48-летней женщине несколько ударов, схватил сумку и скрылся. Пострадавшая спустя некоторое время скончалась на месте.

— Содействие в совершении данного преступления оказал третий соучастник, который наблюдал за ведущей в деревню дорогой и сообщил о прибытии автомобиля почты, а также обеспечил подельника телефоном и орудием совершения преступления, — пояснили в прокуратуре Башкирии.

Суд приговорил мужчин к 16 и 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима . Пособнице назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

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