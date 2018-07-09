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В Башкирии суд вынес приговор убийцам женщины-почтальона
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В Башкирии суд вынес приговор убийцам женщины-почтальона 

РИА Новости 18 часов назад
Фото: РИА Новости
УФА, 9 июл — РИА Новости. Суд в Башкирии приговорил к 16 и 17 годам лишения свободы местных жителей, которые убили женщину-почтальона, чтобы завладеть 900 тысячами рублей, предназначенными для пенсионных выплат, сообщили в следственном управлении СК РФ по Башкирии.
Нападение на почтальона было совершено 20 августа 2016 года в населенном пункте Разъезд Ибрагимово Кармаскалинского района Башкирии. Почтовая группа приехала в село раздавать пенсию. Сначала водитель с охранником доставили четырех сотрудниц почты по изначально распределенным улицам для раздачи денег. Спустя некоторое время водитель стал заезжать за женщинами в заранее оговоренные места. Три сотрудницы вернулись, однако четвертая в условленном месте не появилась. Водитель с охранником, пройдя немного по лесопосадке, обнаружили ее тело. Почтовая сумка, в которой было 900 тысяч рублей для пенсионных выплат, отсутствовала.
В ходе расследования дела об убийстве выяснилось, что на 48-летнюю сотрудницу почты напал 28-летний мужчина, он нанес ей несколько ударов в область головы киянкой и забрал сумку с деньгами. Как оказалось, коллега погибшей по работе предоставила заранее своему 49-летнему знакомому данные о маршруте потерпевшей, примерной сумме денежных средств и времени нахождения ее в конкретном месте. Мужчина привлек к преступлению знакомого в качестве исполнителя преступления, вооружил его, проинструктировал и сам находился за рулем автомобиля, на котором злоумышленники скрылись.
"Приговором суда двум мужчинам назначено наказание в виде реального лишения свободы сроками на 16 и 17 лет, женщине, которая выполняла роль пособника, суд назначил 2 года условно с испытательным сроком на 2 года", — сообщает следствие.
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