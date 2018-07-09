Суд не дал прокуратуре надолго засадить следователя

Волгоградской области вынесен приговор следователю, который принимал деньги за смягчения участи злоумышленника на банковскую карту. Следователь ОМВД России по Котельниковскому району Александр Поваляхин признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с использованием своего служебного положения).

Как следует из материалов дела, в июне 2017 года охрана одного из крупных производственных комбинатов задержала на КПП рабочего, пытавшегося вынести фрагмент медного кабеля. Прибывший на место происшествия Поваляхин запугал мужчину перспективой возбуждения уголовного дела и потребовал 50 000 руб. за освобождение от ответственности. Рабочий перевел необходимую сумму на банковскую карту знакомого полицейского, тот обналичил деньги и передал адресату.

В ходе предварительного следствия Поваляхину предъявили обвинение по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получении взятки в значительном размере). Котельниковский районный суд переквалифицировал действия полицейского на мошенничество. Суд пришел к выводу, что следователь не мог повлиять на принятие по материалу процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела, поскольку достоверно знал, что за свое противоправное деяние рабочий будет привлечен к административной ответственности.