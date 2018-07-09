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Суд не дал прокуратуре надолго засадить следователя
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Суд не дал прокуратуре надолго засадить следователя 

Legal.Report 1 час назад
В Волгоградской области вынесен приговор следователю, который принимал деньги за смягчения участи злоумышленника на банковскую карту. Следователь ОМВД России по Котельниковскому району Александр Поваляхин признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с использованием своего служебного положения).
Как следует из материалов дела, в июне 2017 года охрана одного из крупных производственных комбинатов задержала на КПП рабочего, пытавшегося вынести фрагмент медного кабеля. Прибывший на место происшествия Поваляхин запугал мужчину перспективой возбуждения уголовного дела и потребовал 50 000 руб. за освобождение от ответственности. Рабочий перевел необходимую сумму на банковскую карту знакомого полицейского, тот обналичил деньги и передал адресату.
В ходе предварительного следствия Поваляхину предъявили обвинение по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получении взятки в значительном размере). Котельниковский районный суд переквалифицировал действия полицейского на мошенничество. Суд пришел к выводу, что следователь не мог повлиять на принятие по материалу процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела, поскольку достоверно знал, что за свое противоправное деяние рабочий будет привлечен к административной ответственности.
Суд приговорил Поваляхина к 1 году 2 месяцам колонии общего режима. Прокуратура обжаловала это решение, однако апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.
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