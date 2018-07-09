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Рабочий из Донецкой области умер от передозировки наркотиками в ремонтируемом им коттедже в ТиНАО
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Рабочий из Донецкой области умер от передозировки наркотиками в ремонтируемом им коттедже в ТиНАО 

Агентство «Москва» 1 час назад
Приезжий из Донецкой области найден мертвым в одном из домов коттеджного поселка в ТиНАО, где он делал ремонт, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, 8 июля в полицию обратились врачи «скорой помощи», которые сообщили, что в одном из домов в коттеджном поселке Бристоль скончался мужчина. «Оперативники обнаружили труп 27-летнего приезжего из Донецкой области, который проводил ремонтные работы в указанном доме. Рядом с телом находились обожженная ложка и зажигалка», — отметил источник.
По предварительной информации, мужчина скончался из-за передозировки наркотическими средствами, уточнил источник. Тело доставили в морг для проведения экспертизы. По факту случившегося следователи проводят проверку.
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