Рабочий из Донецкой области умер от передозировки наркотиками в ремонтируемом им коттедже в ТиНАО

Приезжий из Донецкой области найден мертвым в одном из домов коттеджного поселка в ТиНАО, где он делал ремонт, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах Как рассказал собеседник агентства, 8 июля в полицию обратились врачи «скорой помощи», которые сообщили, что в одном из домов в коттеджном поселке Бристоль скончался мужчина. «Оперативники обнаружили труп 27-летнего приезжего из Донецкой области, который проводил ремонтные работы в указанном доме. Рядом с телом находились обожженная ложка и зажигалка», — отметил источник. По предварительной информации, мужчина скончался из-за передозировки наркотическими средствами, уточнил источник. Тело доставили в морг для проведения экспертизы. По факту случившегося следователи проводят проверку.