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В Белоруссии трех россиян обвинили в разбойном нападении на дом бизнесмена
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В Белоруссии трех россиян обвинили в разбойном нападении на дом бизнесмена 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 9 июл — РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела о разбойном нападении на частный дом бизнесмена в Пинске (Брестская область), среди обвиняемых — трое граждан РФ, сообщило в понедельник управление СК по Брестской области.
Вечером 4 января злоумышленники, в числе которых также был белорус, проникли в дом предпринимателя, связали его жену и дочь и под угрозой оружия потребовали деньги. Мужчина сумел нажать тревожную кнопку, и через несколько минут на место прибыл наряд охраны. Правоохранители применили табельное огнестрельное оружие, в результате чего двое нападавших были ранены и задержаны. Еще двоих удалось задержать через некоторое время.
"В ходе предварительного следствия было установлено, что три гражданина Российской Федерации, 1985, 1982 и 1975 годов рождения, действуя в группе с гражданином Беларуси… 1989 года рождения, разбив кирпичом стекло, проникли в дом предпринимателя, связали руки его жене и малолетней дочери скотчем", — говорится в сообщении на сайте СК.
По информации ведомства, нападавшие избили предпринимателя и завладели его деньгами и имуществом на общую сумму более 26 тысяч белорусских рублей (около 13 тысяч долларов). Позднее также был установлен пособник — белорус 1991 года рождения, который на личном автомобиле подвез фигурантов дела к дому потерпевшего и указал возможные пути отхода.
Ко всем обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу, они обвиняются по ряду статей Уголовного кодекса Белоруссии, в том числе «разбой», «незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ», «незаконное перемещение через государственную границу Республики Беларусь огнестрельного оружия», «умышленное уничтожение и повреждение имущества», «сопротивление сотруднику органов внутренних дел».
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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