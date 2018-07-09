В Белоруссии трех россиян обвинили в разбойном нападении на дом бизнесмена

Вечером 4 января злоумышленники, в числе которых также был белорус, проникли в дом предпринимателя, связали его жену и дочь и под угрозой оружия потребовали деньги. Мужчина сумел нажать тревожную кнопку, и через несколько минут на место прибыл наряд охраны. Правоохранители применили табельное огнестрельное оружие, в результате чего двое нападавших были ранены и задержаны. Еще двоих удалось задержать через некоторое время.

"В ходе предварительного следствия было установлено, что три гражданина Российской Федерации, 1985, 1982 и 1975 годов рождения, действуя в группе с гражданином Беларуси… 1989 года рождения, разбив кирпичом стекло, проникли в дом предпринимателя, связали руки его жене и малолетней дочери скотчем", — говорится в сообщении на сайте СК.

По информации ведомства, нападавшие избили предпринимателя и завладели его деньгами и имуществом на общую сумму более 26 тысяч белорусских рублей (около 13 тысяч долларов). Позднее также был установлен пособник — белорус 1991 года рождения, который на личном автомобиле подвез фигурантов дела к дому потерпевшего и указал возможные пути отхода.

Ко всем обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу, они обвиняются по ряду статей Уголовного кодекса Белоруссии, в том числе «разбой», «незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ», «незаконное перемещение через государственную границу Республики Беларусь огнестрельного оружия», «умышленное уничтожение и повреждение имущества», «сопротивление сотруднику органов внутренних дел ».

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.